Volvo через два года откажется от двигателей внутреннего сгорания

Шведский производитель автомобилей Volvo намерен отказаться от двигателей внутреннего сгорания. С 2019 года компания планирует производить электромобили и гибриды. В сообщении концерна говорится, что топливные автомобили постепенно снимут с конвеера.

Volvo стал первым крупным производителем автомобилей, который назвал сроки отказа от двигателей внутреннего сгорания. В компании такое решение объяснили потребностями клиентов. К 2025 году концерн намерен продать миллион электромобилей. Первый электромобиль Volvo будет выпускаться в Китае.

В последние годы электромобили набирают популярность в западных странах. В Германии запустили государственнyю программу развития инфраструктуры для зарядки электротранспорта. Власти Берлина выделили на эти нужды 300 миллионов евро. Покупателям электромобилей в ФРГ платят субсидии.

Власти Норвегии обсуждают полный запрет автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами. Такие машины планируется вывести из оборота к 2025 году.