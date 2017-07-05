ФСИН будет блокировать квадрокоптеры при подлете к колониям

Федеральная служба исполнения наказаний России объявила о разработке оборудования, которое будет блокировать управление квадрокоптеров и не позволит им залетать на территорию исправительных учреждений. Об этом сообщает "Интерфакс".

Защитная система позволит перехватывать управление беспилотника и сажать его в "обозначенном месте". Система уже была протестирована в Татарстане и Курске. В ведомстве отметили, что дроны используются для доставки в исправительные учреждения запрещенных предметов – наркотиков, алкоголя, мобильных телефонов.

В СМИ регулярно появляются сообщения о том, что сотрудники исправительных учреждений сбивают на территории колоний и СИЗО квадрокоптеры с мобильными телефонами.

