В Таджикистане убиты родственники примкнувшего к "ИГ" полковника МВД

В Таджикистане убиты четверо родственниковбывшего командира республиканского ОМОНа Гулмурода Халимова, который в 2015 году примкнул к запрещенной в России и ряде других стран экстремистской группировке "Исламское государство".

Как сообщило МВД Таджикистана, братья и племянники Халимова были убиты сотрудниками милиции в ночь на 5 июля при попытке перейти на территорию Афганистана. При задержании они оказали вооруженное сопротивление. Один из братьев Халимова ранил ножом заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью, передает РИА Новости. Еще трое родственников Халимова, пытавшиеся перебраться в Афганистан, были задержаны, сообщили в МВД Таджикистана.

Обучавшийся в России и США полковник Гулмурод Халимов возглавлял спецподразделение МВД Таджикистана три года, был награжден орденами и медалями. Халилов таинственно исчез из Душанбе в конце апреля 2015 года. Позже его видеообращение было опубликовано в социальных сетях. На видео, предположительно сделанном в Сирии, Халимов рассказывает, что присоединился к исламистам в знак протеста против политики властей.Таджикские власти обвиняют Халимова в измене родине, он находится в международном розыске.

США объявили награду в 3 миллиона долларов за информацию о местонахождении Халимова, который, как сообщалось, летом прошлого года стал военным руководителем группировки "Исламское государство".