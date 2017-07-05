Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

ООН: самый высокий уровень кибербезопасности – в Сингапуре

Международные эксперты нашли уязвимые места в системах кибербезопасности большинства стран, за исключением Сингапура. В этой стране практически совершенная система защиты от хакерских атак, говорится в отчете Международного союза телекоммуникаций (специализированное агентство ООН).

На втором месте в обнародованном 5 июля индексе – США, за ними в первой десятке: Малайзия, Оман, Эстония, Маврикий, Австралия, Грузия, Франция и Канада. Россия занимает 11-е место, Индия – 25-е, Германия – 26-е, Китай – 34-е.

Как отмечено в докладе, индекс кибербезопасности определяется на основе оценки правовых, технологических и организационных институтов страны, ее потенциала в сфере науки и образования и уровня сотрудничества с информационными сетями.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG