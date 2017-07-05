РПЦ займется "духовным окормлением" сотрудников МЧС

МЧС России и Русская православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сотрудники министерства обучат священников, сестер милосердия и добровольцев, как помогать тем, кто попал в "экстремальную ситуацию".

Кроме того, в соглашении сказано, что РПЦ будет осуществлять "духовное окормление" сотрудников МЧС и членов их семей. "Особое внимание будет уделяться развитию духовности и традиционных нравственных ценностей, чувства патриотизма и гордости за историю нашей страны, а также воспитание культуры межнационального общения, основанной на веротерпимости", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Также в зонах чрезвычайных ситуаций может быть организована работа "походных храмов".

