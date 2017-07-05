Обвинение требует приговорить Аникеева к двум с половиной годам

Прокуратура попросила суд приговорить лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева к двум с половиной годам колонии. Об этом сообщил его адвокат Руслан Коблев. Приговор Аникееву огласят 6 июля.

Аникеев обвиняется в неправомерном получении компьютерной информации в корыстных целях. По версии следствия, в 2013–2016 годах Аникеев совместно с другими лицами, дело которых выделено в отдельное производство, проник в охраняемую законом базу информации, принадлежащей ряду граждан России, и скопировал ее для последующей продажи через интернет. Коблев ранее сообщил о достижении досудебного соглашения.

Группа хакеров "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ – для продажи в интернете. Среди возможных потерпевших назывались пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко. Однако они заявили об отсутствии ущерба от действий хакеров.

