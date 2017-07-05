В ЕС создадут общеевропейскую прокуратуру для борьбы с махинациями

Страны Евросоюза создадут европейскую прокуратуру. Ведомство будет расследовать финансовые преступления в рамках ЕС. Новый институт начнет работу в 2020 году, а его штаб-квартиру разместят в Люксембурге. Решение об учреждении общеевропейской прокуратуры было принято на заседании Европарламента в Страсбурге.

Расследованием финансовых махинаций обычно занимаются национальные прокуратуры отдельно взятых стран. Дискуссии о создании ведомства велись в течение многих лет. По данным Еврокомиссии, мошенничество с налогом на добавочную стоимость наносит ущерб экономике ЕС на 50 миллиардов евро.

У Европрокуратуры будет двухуровневая структура: европейский генеральный прокурор, ответственный за работу всего ведомства, и специальные прокуроры в странах-участницах. Они будут руководить расследованиями и судебными процессами в соответствии с законами соответствующего государства.