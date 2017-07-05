Суд в Крыму отклонил жалобу на арест замглавы Меджлиса

Суд в Симферополе отклонил жалобу на продление ареста одного из лидеров Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Он останется под стражей до 8 октября.

В среду 5 июля в Верховном суде Крыма состоялось очередное заседание по делу Чийгоза. Суд отказался вызвать для допроса крымского муфтия Эмирали Аблаева. По версии защиты, он мог оказать давление на свидетелей с целью оговорить Чийгоза.

Адвокат Николай Полозов назвал действия российских властей, которые не отпустили его подзащитного на похороны матери, "бесчеловечным отношением". Полозов заявил, что оценку этому факту должен впоследствии дать Европейский суд по правам человека.

Чийгоза задержали два года назад за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины. Российские власти обвиняют заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года. Сам он вину не признает, правозащитный центр "Мемориал" считает его политзаключенным.