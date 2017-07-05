В Турции задержаны 6 боевиков "ИГ" по обвинению в подготовке теракта

В Турции задержаны шесть боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Полиция утверждает, что они готовили теракт против марша, который проводит главная сила оппозиции - Народно-республиканская партия.

15 июня, по призыву лидера партии Кемаля Кылычдароглу, из Анкары стартовал "Марш справедливости", который направляется в Стамбул. Сторонники оппозиции требуют освободить своего соратника - депутата парламента Эниса Бербероглу, которого приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Шествие растянулось на 425 километров. Его возглавляет сам Кылычдароглу. Ожидается, что акция завершится 10 июля.