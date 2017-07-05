Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Трамп отправился в европейскую поездку, которую начнет в Варшаве

Президент США Дональд Трамп обращается к журналистам накануне отлета из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп отправился в европейскую поездку, которую начнет в Варшаве, где, среди прочего, примет участие в саммите государств-участников "Инициативы трех морей", которая включает страны, имеющие выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

В ходе саммита "Инициативы трех морей" Трамп выступит перед лидерами Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Литвы, Эстонии, Латвии, Словении и Австрии. Ожидается, что Трамп выразит поддержку этим странам, зависящим от поставок российского газа и призовет их воспользовать поставками сжиженного природного газа из США. Первый газоперевозчик из США уже прибыл в Польшу.

Судно-перевозчик сжиженного природного газа входит в порт Щецин
Судно-перевозчик сжиженного природного газа входит в порт Щецин

В четверг Трамп встретиться со президентом Польши Анджеем Дудой.

Накануне визита Дуда сообщил, что они с Трампом будут говорить о системе противоракетной обороны и о присутствии войск США. "Американские солдаты здесь уже есть, но мы обсудим также перспективы этого вопроса", - сказал президент.

Приготовления к выступлению президента США на площади Красиньских в Варшаве
Приготовления к выступлению президента США на площади Красиньских в Варшаве

Президент Трамп выступит также в символичном для поляков месте - на варшавской площади Красинских, история которой тесно связана с Варшавским восстанием августа 1944 года. На площади находился канализационный люк, который использовался во время восстания для эвакуации нескольких тысяч человек из Старого города в район Жолибож. Теперь здесь установлен памятник героям Варшавского восстания.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG