Россия нанесла ракетные удары по объектам в Сирии

Российские стратегические бомбардировщики нанесли ракетные удара по объектам в Сирии.

Как сообщает Минобороны России, Ту-95 МС выпустили крылатые ракеты по военным складам и командному пункту боевиков-исламистов в районе города Акербат, на границе провинций Хама и Хомс. По данным военных, удары были нанесены с расстояния около тысячи километров.

В ходе пятого раунда переговоров по Сирии, проходящих в Астане (Казахстан), участникам не удалось договориться о зонах безопасности. Об этом заявил глава российской делегации Александр Лаврентьев. Глава сирийской правительственной делегации Башар аль-Джаафари сообщил журналистам, что против подобного соглашения выступила Турция.

На переговорах в Астане была сформирована рабочая группа для доработки документа о зонах деэскалации. Обсуждение новой редакции документа намечено на 1-2 августа в Иране. Об этом говорится в совместном заявлении так называемых "стран-гарантов" - России, Турции и Ирана.