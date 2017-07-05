Минская группа призывает прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выступающие посредниками на переговорах между Баку и Ереваном, призывают все стороны в конфликте из-за Нагорного Карабаха срочно прекратить военные действия.

Посол России Игорь Попов, посол Франции Стефан Висконти и посол США Ричард Хоугланд 5 июля потребовали прекратить боевые действия, которые, по оценке Азербайджана, привели к гибели гражданских лиц.

«Насилие только порождает дальнейшее насилие и не приводит ни к чему», - заявили сопредседатели Минской группы ОБСЕ. «Единственный ответственный и гуманный способ разрешения этого давнего конфликта состоит в том, чтобы стороны вернулись за стол переговоров», - отмечается в заявлении.

Между Баку и Ереваном сохраняется давняя напряженность из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 50-летняя женщина и ее 2-летняя внучка были убиты 4 июля при обстреле деревни Алханлы на юго-востоке Карабаха. Другой местный житель, также женщина, была тяжело ранена, сказали в министерстве, добавив, что азербайджанская сторона открыла ответный огонь.

Сепаратисты в Карабахе заявили, что азербайджанские войска выпустили пять ракет по одному из армянских командных пунктов с позиций, расположенных в Алханлы. Они заявили, что армянские силы ответили на это и обвинили азербайджанских военных в том, что они используют жителей Алханлы как «живой щит». Официальный Ереван также обвинил азербайджанскую сторону в случшившемся, в то время как МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в преднамеренном нападении на гражданских лиц, живущих недалеко от линии фронта.