Газовые турбины Siemens, несмотря на санкции ЕС, доставили в Крым

Россия направила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Турбины были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

Участвовала ли Siemens в согласовании поставки своего оборудования в Крым и была ли об этом уведомлена российской стороной, неизвестно, однако теперь компании может грозить обвинение в нарушении санкционной политики Евросоюза. В самом концерне при этом отвергают информацию о поставке своих газовых турбин на территорию аннексированного полуострова. В Министерстве энергетики России отказались от комментариев.

О том, что Россия планирует установить на строящихся в Крыму электростанциях оборудование Siemens, еще в 2015 году сообщала газета "Ведомости".