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РБК: Кремль отправит Путина на выборы в качестве самовыдвиженца

Владимир Путин

Действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году как самовыдвиженец. Такой сценарий рассматривается в Кремле как приоритетный, сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники.

Собеседники издания утверждают, что Путин якобы имеет "серьезную поддержку в обществе", и что она "шире, чем поддержка "Единой России". В связи с этим, как заявили источники РБК, Путин, скорее всего, пойдет на выборы не от партии, а самостоятельно.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Сам Путин от прямого ответа о своем участии в выборах Путин уклоняется.

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