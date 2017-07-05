В Москве умерла писательница Ирина Ратушинская

В Москве в возрасте 63 лет умерла писательница Ирина Ратушинская. Об этом сообщает АПН. Ратушинская писала стихи, прозу, киносценарии.

3 марта 1983 года была осуждена по статье "Антисоветская агитация и пропаганда" и приговорена к 7 годам тюремного заключения. 4 октября 1986 года была помилована. Годы, проведённые в женской колонии в Мордовии, писательница описала в автобиографической книге "Серый – цвет надежды". Ратушинская покинула Советский Союз вместе с мужем Игорем Геращенко. Они призывали международное сообщество оказывать давление на советские власти за нарушения прав человека.

14 мая 1987 года писательницу и её мужа лишили советского гражданства. Ратушинская преподавала в университете Чикаго. В 1990-х ей выдали российский паспорт, не требуя отказа от британского гражданства. Ратушинская написала сценарии к сериалам "Моя прекрасная няня", "Приключения Мухтара", "Таксистка", "Аэропорт".