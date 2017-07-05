США готовят резолюцию ООН, усиливающую санкции против КНДР

Соединенные Штаты представят новую резолюцию Совету Безопасности Организации Объединенных Наций о введении дальнейших санкций в отношении Северной Кореи после того, как КНДР произвела запуск первой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). «Запуск Северной Корееей МБР означает явную и резкую военную эскалацию», - заявила 5 июля посол США в ООН Никки Хейли в экстренном заседании Совета безопасности, состоящего из 15 членов.

Хейли сказала, что Соединенные Штаты в ближайшие дни представят перед Советом Безопасности резолюцию, которая усиливает международный ответ на новую провокацию со стороны Северной Кореи. По словам Хейли, действия Северной Кореи «быстро закрывают возможность дипломатического решения», и Соединенные Штаты готовы «использовать весь спектр наших возможностей для защиты себя и наших союзников». Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что в первом квартале 2017 года объем торговли между между Китаем и КНДР вырос на 40 процентов. Об этом он написал в своем твиттере.

«Одна из наших возможностей заключается в наших значительных вооруженных силах, - сказала она, - мы будем использовать их, если захотим, но мы предпочитаем не идти в этом направлении». Она также предупредила, что Вашингтон готов прекратить торговлю со странами, торгующими с Пхеньяном в нарушение резолюций ООН. «Мы не будем смотреть исключительно на Северную Корею, мы будем смотреть на любую страну, которая решит заняться этими незаонными действиями», - добавила Хейли. Послы Франции и Великобритании, еще двух постоянных членов Совета Безопасности, заявили, что поддержат новую резолюцию с санкцииями против Северной Кореи.

Экстренное заседание Совета Безопасности было созвано Соединенными Штатами, Японией и Южной Кореей после того, как Пхеньян 3 июля провел испытательный пуск воей первой МБР, которая, по хватсливому утверждению КНДР, может нести «большие и тяжелые» ядерные боеголовки.

5 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай не согласятся с попытками решить кризис на Корейском полуострове силой при смене режима в КНДР. По его словам, любые попытки использовать резолюции Совета безопасности ООН в качестве предлога для силового решения приведут к непредсказуемым последствиям в регионе.