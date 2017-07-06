СМИ: российские компании тратят миллионы евро на лоббирование в ЕС

Российские компании, несмотря на санкции, тратят миллионы евро на лоббирование своих интересов в странах Евросоюза. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование Transparency International.

По данным организации, наибольшую активность в этой сфере демонстрирует "Газпром", ежегодные траты которого на эти цели составляют не менее 900 тысяч евро. Так, в Австрии, по данным Transparency, "Газпром" в год тратит более 100 тысяч евро, а его интересы представляет нефтегазовая компания OMV, которая также является участником проекта "Северный поток". На слушаниях в Еврокомиссии о ценах на энергоносители интересы "Газпрома" представляла Французская независимая ассоциация электроэнергии и газа. Проект "Южный поток" лоббировала Geoplin из Словении, пишет газета. По данным Transparency, продвижением своих интересов через различные европейские компании занимаются Сбербанк, Российские железные дороги и "Росатом". В российских корпорациях утверждают, что это не лоббизм, а обычный пиар.

При этом, как отмечают "Ведомости", реальные цифры могут быть намного больше, так как в открытых реестрах публикуются данные только о некоторых лоббистах из-за различных подходов к лоббизму в разных странах ЕС. Такое положение дел вызывает предпосылки для коррупции, считают в Transparency International.