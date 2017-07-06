Польша подписала с США соглашение о закупке ракет системы "Патриот"

Польша закупит у США ракеты системы "Патриот". О подписании меморандума в этой области между Варшавой и Вашингтоном заявил польский министр обороны Антоний Мацеревич.

По словам Мацеревича, системы "Патриот" – ракеты, специальный радар, а также командный пункт – специально приспособлены для нужд польской армии (до сих пор такой привилегией пользовался только Израиль). По словам министра, это особенно важно, принимая во внимание российские ракеты "Искандер", рамещённые в Калининградской области недалеко от польской границы.

Мацеревич подчеркнул, что "дружественная и открытая позиция США" по этому вопросу не была бы таковой, "если бы не администрация Дональда Трампа".

Поставки первых батарей ракет "Патриот" в Польшу произойдут до 2022 года. Антони Мацеревич отметил, что система "Патриот" вместе с системой "Омар" позволит полькой армии "обеспечить полную безопасность перед лицом любого противника, какое бы оружие у него не было".