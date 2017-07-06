В парламенте Венесуэлы произошла потасовка, есть раненые

В Венесуэле десятки сторонников президента Николаса Мадуро ворвались в подконтрольный оппозиции парламент. Произошла потасовка, ранены несколько депутатов и журналистов. Сторонники власти были вооружены дубинками.

Венесуэльский парламент перешёл под контроль депутатов от поппозиции после выборов 2015 года. Сторонники Мадуро периодически устраивают акции протеста перед зданием Национальной ассамблеи.

На 30 июля намечены внеочередные выборы в парламент — действующая власть намерена после переизбрания депутатов пересмотреть конституцию страны. Оппозиция обещает бойкотировать голосование.

С апреля Венесуэлу охватили массовые протесты против правительства. Некоторые из них переросли в беспорядки, в столкновениях с полицией погибли около 70 человек. Власти Венесуэлы утверждают, что стране угрожает гражданская война, и называют демонстрантов "террористами".