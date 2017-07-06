Трамп пообещал помочь Польше в противостоянии России

США помогут Польше в противостоянии России, которая дестабилизирует регион. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с лидером Польши Анджеем Дудой.

Выступая после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, Трамп также подтвердил приверженность Вашингтона союзническим обязательствам в НАТО, заявив: «Наш сильный союз между НАТО и Польшей по-прежнему имеет решающее значение для сдерживания конфликта и обеспечения того, чтобы война между великими державами больше никогда не разрушала Европу и что мир будет более безопасным и лучшим местом».

Близость Польши к России усилила обеспокоенность по поводу намерений Москвы в регионе, особенно после аннексии Крыма, поддержки сепаратистов на востоке Украины и предполагаемых кампаний по манипулированию общественными мнениями на выборах в США и некоторых странах Европейского союза страны.

На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой после встречи 6 июля, Трамп сказал журналистам, что, по его мнению, Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году в США, но уточнил: «Никто точно не знает». «Я думаю, что это была Россия, и я думаю, что это могли быть другие люди в других странах», - сказал он, не уточнив, что имеет ввиду.

Трамп также выразил решительную готовность бороться с угрозой со стороны Северной Кореи. По словам президента США, Пхеньян должен осознавать последствия испытаний баллистических ракет, которые осудило международное сообщество. В то же время Трамп призвал страны НАТО увеличить свой финансовый вклад в бюджет военного союза.

Говоря о войне в Сирии, Трамп осудил применение режимом Башара Асада химического оружия.

В Варшаве сегодня проходит саммит стран так называемой "Инициативы трех морей". Эта группа объединяет свыше десятка стран, которые имеют выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.

Сотрудничество в сфере безопасности – это одна из главных тем переговоров Дональда Трампа в Варшаве. На фоне его визита Польша подписала с США соглашение о покупке ракет системы "Патриот". Эта система ПВО специально приспособлена для противостояния российским "Искандерам".