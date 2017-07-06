В Гамбурге проходят протесты против предстоящего саммита G20

В Гамбурге сохраняется напряжённая ситуация из-за массовых протестов против предстоящего саммита "Большой двадцатки". Во время ночных беспорядков пострадали случайная прохожая и четверо полицейских. Несколько человек зажержаны. Полиция применила водометы и перцовый газ. Участники протестов сожгли салон автомобилей премиальной марки Porsche. Некоторые протестующие бросали в полицейских бутылки.

На акции протеста вышли несколько тысяч человек. По мнению демонстрантов, политика стран "группы двадцати" привела к росту социального неравенства и несправедливости по всему миру. Ожидается, что в протестах во время саммита будут участвовать порядка 100 тысяч человек. Радикалы левых взглядов заявили о намерении сорвать встречу лидеров G20. В Гамбурге усилены меры безопасности.

Встреча глав "Большой двадцатки" пройдет 7 и 8 июля. Большинство представителей стран-участниц приедет в город уже сегодня. В их число входит и президент США Дональд Трамп. В 18 часов по местному времени у него намечена встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Позднее, как ожидается Трамп проведёт переговоры и с российским лидером Владимиром Путиным. О готовящейся встрече говорили как в Белом доме, так и в Кремле.