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Рожденные после СССР

Интерпретация террора

Почему патриот не может стыдиться, памятник Дзержинскому приравнивается к бивню мамонта, а Сталин до сих пор пользуется авторитетом

Почему патриот не может стыдиться, памятник Дзержинскому приравнивается к бивню мамонта, а Сталин до сих пор пользуется авторитетом, рассказывают студент МГЮА Антон Журков, студентка НИУ ВШЭ Марья Мигунова, эксперт Высшей школы урбанистики Александр Стрепетов, социолог Анна Сорокина, историки Павел Гнилорыбов и Алексей Солнышков.

Ведет программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье 9 июля в пять часов вечера.

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