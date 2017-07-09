Интерпретация террора

Почему патриот не может стыдиться, памятник Дзержинскому приравнивается к бивню мамонта, а Сталин до сих пор пользуется авторитетом
Почему патриот не может стыдиться, памятник Дзержинскому приравнивается к бивню мамонта, а Сталин до сих пор пользуется авторитетом, рассказывают студент МГЮА Антон Журков, студентка НИУ ВШЭ Марья Мигунова, эксперт Высшей школы урбанистики Александр Стрепетов, социолог Анна Сорокина, историки Павел Гнилорыбов и Алексей Солнышков.
Ведет программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в воскресенье 9 июля в пять часов вечера.
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