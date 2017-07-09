Интерпретация террора

Почему патриот не может стыдиться, памятник Дзержинскому приравнивается к бивню мамонта, а Сталин до сих пор пользуется авторитетом, рассказывают студент МГЮА Антон Журков, студентка НИУ ВШЭ Марья Мигунова, эксперт Высшей школы урбанистики Александр Стрепетов, социолог Анна Сорокина, историки Павел Гнилорыбов и Алексей Солнышков.

Ведет программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье 9 июля в пять часов вечера.