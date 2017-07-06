Москвичи, сидите дома

В среду многие издания опубликовали новость о том, что москвичей призывают отказаться от поездок на метро в часы пик. ​Вот как об этом писали, например, "Ведомости":

В московском метро появились таблички с просьбой к пассажирам отказаться от использования подземки в часы пик, сообщил первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов, с тем чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», — сказал Латыпов на Пятом международном экспертном совете по транспортным вопросам (цитата по «РИА Новости»). Он пояснил, что таким образов московские власти используют «мягкие меры по мотивации пассажиров сдвигать время поездки».

После многочисленных призывов пересаживаться с личного транспорта на общественный, чтобы разгрузить городские улицы, многие из которых сужены из-за ремонта тротуаров, новость была воспринята как откровенно издевательская.

Timofey Shevyakov

Для того, чтобы разгрузить пассажиропотоки в часы пик, московский метрополитен будет использовать «мягкие способы» мотивации пассажиров. Так в качестве теста на станции «Лермонтовский проспект» появились плакаты с информацией о наиболее оптимальном времени для поездок, говорится в сообщении организации.

«Мы сейчас рассматриваем возможность мотивации более мягкими способами, чтобы переводить людей на «вне пик».

[НЕЧЕГО] ШАСТАТЬ

Oleg Kozyrev

Давно говорю, что общественный транспорт в мск уже на пике. Пора развивать автомобильный

Юлия Лабатурина

Его как раз специально уничтожают, автомобильный, всеми возможными средствами.

Ivan Kurilla

Но перед этим же боролись с частным транспортом, - чтобы все на общественный пересели... Что-то тут не клеится ))

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Наталия Осипова

В Московском метрополитене также рассматриваются мягкие меры по мотивации пассажиров сдвигать свое время поездки".

Вот и дождались пешеходы-надоел-ваш-кредитный-автохлам своего фельдфебеля. Интересно, в качестве мягких мер будет предложена принудительная эвакуация со станций в час пик или всего лишь плата за нахождение на платформе из расчета 200 рублей в час?

тэг: не спрашивай по ком звонит колокол

тэг: не рой соседу яму

Ekaterina Shergova

"Ранее московские власти периодически призывали горожан отказаться от поездок на машинах и пересесть на общественный транспорт в то время, когда дороги особенно загружены"

Ну вот объясните мне, зачем они поступают с нами как тот мужик, который жалел свою кошку и отрубал ей хвост оп частям?

Ну что и мешало сразу нам всем сказать #пошливсе[прочь]отсюда

#москвичамтутнеместо

Не, ну правда (если без серьезно и без мата, хотя трудно), а как? На машине вообще нельзя, на метро в час пик нельзя?

Дмитрий Кандауров

Все правильно. Все же задавались вопросом - ну [зачем] они такие широкие тротуары делают? А вот.

Замкнутый цикл: оттого, что в Москве расширяют тротуары для пешеходов, по городу нельзя ни пройти пешком, ни проехать на машине или в метро. При этом Гоша Куценко, простоявший два часа в одной из бесконечных пробок, обнаружил, что рабочие никуда не торопятся. Многие разделяют его возмущение.

​Catherine Smirnova

Вообще, жесть... Город стоит, говорят езжайте на метро! А тем временем, в метро сегодня заявляют: сидите дома! "В Московском метрополитене стали появляться таблички с призывом отказаться от поездок в часы пиковой загрузки. Об этом рассказал первый замглавы метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов."

Так что сидите дома, этот город не для жителей и не для комфорта.

Alexander Kynev

Переведём с типично чиновно-собянинского стиля на человеческий "Москвичи, увольтесь, сидите дома! Передвигаясь, вы всем мешаете"

Юлия Гадас

Это ужасно, ужасно смешно.

Дорогие москвичи, не надо ездить по улицам на машинах, там пробки, идите в общественный транспорт. А, нет, не идите, там тоже все плохо.

Слушайте песню валенки и сидите дома!

Irene Gordon

А, нет, сидите, мы все снесли. Ходите пешком. А, нет, мы все разрыли. Летайте! А, нет, запрещено... Ползайте! Да, ползайте!

Sergey Razlivskiy

В дополнение к налогу на жизнь в Москве предлагаю налог на передвижение по Москве. Вышел из дома - заплатил 200 рублей

Dmitry Shalabaev

Сидите дома, зашторьте шторы, включите первый канал и поставьте рядом икону

Alexey Zinoviev

Сделают для населения выход за пределы двора по спецпропускам и, вуаля, никаких потребностей в транспорте и дорогах, вопрос решится окончательно. Заодно на строительстве лагерей масса денег сэкономится.

Tanya Rush

Скоро предложат не пользоваться Москвой:)))

Mikhail Rusakov

Сначала откажитесь от личного транспорта, теперь от общественного, а что дальше? Откажитесь от города или наконец признаем провал последних лет мэрства некоторых личностей?

Nick Sidorov

Московские власти призвали горожан покинуть город. А то мешают, знаете ли

Милин Дмитрий

Людишки им мешают!

«Дворянство требует, чтобы мужикам и ремесленному сброду было запрещено показываться в публичных местах и на улицах. Пусть ходят через дворы и по задам. В тех же случаях, когда появление мужика на улице неизбежно, например, при подвозе им хлеба, мяса и вина в благородные дома, пусть имеет специальное разрешение министерства охраны короны» (с) ТББ

Olga Pugach

Лет пять назад один губернатор предложил всем летать на вертолетах. Отличный вариант! И никаких пробок. Только внутри кабины, от шампанского.

Александр Фельдман

#изфрендленты

Ездите в метро в час червей, ибо часы пик, треф и бубён — не для всех

В ответ на волну возмущения метрополитен заявил, что никаких призывов к пассажирам не распространял.

Опровержение было опубликовано и на официальной странице Московского метрополитена в Facebook:

Сегодня, 5 июля, ряд СМИ распространили некорректную информацию о том, что Московский метрополитен призывает пассажиров отказаться от поездок в часы-пик.



В действительности московский метрополитен планирует разместить информационные плакаты с данными о загрузке станций в течение дня.



Призываем коллег из СМИ не гнаться за яркими заголовками и готовы предоставить всем желающим корректную информацию.

По словам заместителя начальника метрополитена Романа Латыпова, речь шла не об отказе от поездок в пиковое время, а о смещении графика в пределах 10-минутных интервалов, сообщает Интерфакс:

"Мы уже делали пробный раз, клеили наклейки на станции метро Лермонтовский проспект, где говорилось о том, когда бывают часы пик и как лучше передвигаться в это время, выходить на 10 минут раньше или позже. Сейчас мы рассматриваем целесообразность внедрения программы, но решение клеить наклейки или нет, пока не принято", - сообщил первый заместитель начальника метрополитена Роман Латыпов.

По его словам, в настоящее время решается вопрос, как наиболее доступно донести эту информацию до пассажиров. "Никто не говорит, что если человеку нужно на работу к 9:00, то нужно ехать к 8:00. Речь идет о 10 минутах ", - сказал Латыпов.

Некоторых комментаторов опровержение вполне удовлетворило.

Olga Zhukova

Если речь идет о том, чтобы дать людям информацию о самых загруженных часах на каждой станции - это можно только приветствовать.

Dmitriy Grachjev

Я не могу понять чего так все возмущаются, вас похожие графики в Икее, например, не возмущают?



Наоборот можно посмотреть когда самый пик, т.к. удовольствие ехать как селедка в бочке невеликое...

Другие отметили, что и в таком виде слова заместителя главы метрополитена все равно выглядят как рекомендация не пользоваться метро в часы пик, чего многие просто не могут себе позволить.

Dmitry Orlov

Поездки в метро в час пик возникают из-за того, что у массы людей возникают массовые потребности. Надо доехать на работу или с работы, например. Пожелание избегать поездок в метро в час пик - конечно, откровенное издевательство над людьми, особенно на фоне ограничений в пользовании автомобилями. Нет хлеба - пусть едят пирожные. Логика примерно такая. Вспомним еще одну сентенцию и превратим ее в простой совет: если у тебя есть фонтан - заткни его.

Александр Чумиков

Вот классно! Для людей, которым "не нужно ехать на работу". Получается. что в часы пик в метро ездят те, кому "не нужно ехать на работу". Которая у большинства,в том числе у самих чиновников, начинается в 9.00. Бред и есть - как в цитате, так и в опровержении! А пресс-служба профнепригодная - отмазать квалифицированно начальника не смогла)))

Yulia Kalegina

Да, плотность посещения есть и в икее, и в мфц, и много где еще. Эта информация чаще полезна, чем нет. Даже если я могу посещать икею только в часы пиковой загрузки, я всегда могу ее и НЕ посещать. А про часы пик в метро я и так всё знаю, и все знают. И не имеют выбора, когда ехать. Знают, что будут давиться, и едут, потому что так называемый час пик начинается с 6.30 утра и заканчивается в 9.30. И выбора нет. У 99% пассажиров часа пик нет иного выбора, нет свободного графика. И толку им от этой полезной и нужной информации?



А потом приходишь ты и такой, мол, чего все возмущаются? Да потому что выглядит этот информационный бюллетень как издевка. Ну и дальше добавочка, мол, в этом веке все нормальные-то уже выбрали свободный график и даже работу из дома. Как бы намекая, что если кто неудачник, так и давитесь в метро.



Ну вот все хором и вызвало негативную реакцию. И я даже удивляюсь, что приходится объяснять такие вещи.

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Многие москвичи заподозрили, что пора готовиться к повышению платы за билеты.

Alexander Kolyandr

Призыв не пользоваться метро в час пик, если он действительно был, - полная бессмыслица. От этого выигрывают лишь производители плакатов. Учитывая общий экстрактивный вектор государства, скорее, стоит ждать дифференциации стоимости проезда в зависимости от времени дня. В час пик - дороже. Но при этом непонятно, почему метро так плохо продаёт рекламу. Посмотрите, сколько пустых мест и "заглушек" вдоль эскалаторов.

Илья Вайцман

Интересно, а у руководства московского метро не возникла мысль о причинах формирования пиковых нагрузок?? Можно подумать, пассажиры по своей глупости набиваются утром и вечером, а не потому, что все организации - где эти пассажиры работают, вау! - начинают и заканчивают работу примерно одновременно?! Нет?

...а идея брать больше с тех, кто ездит на работу в метро, конечно, очень мудра. Есть работа и зарплата - пускай платят! «Вторая нефть», чо...

P.S. классная «многоходовочка»: сделать город непригодным для частного автотранспорта - и начать крутить ценники на общественный транспорт. «Бизнес, ничего личного».

Ольга Назаренко

Точно есть подоплека, зонирование и новая тарифная сетка очень напрашивается, ибо так работает за границей , и там передовой опыт. А мы любим ссылаться на передовой опыт и прогрессивные идеи. Нагнетай - не нагнетай, а больше своих луидоров отдавать будем точно. Может когда- нибудь дорастем и до двух/трех-ярусных дорог. И будем биться за то, чтобы жить в 32-этажке на 8-10 этаже с видом на скоростное шоссе в 10 метрах от форточки. Прямо ярко вижу этот урбанистический экшен.

Петр Шкуматов

Отменят льготы в час пик, готовят к вводу зональных тарифов

Звучат и голоса в поддержку возможных изменений.

Vladimir Todres

Зональный тариф - правильно. Постоянные пассажиры, покупающие оптовые проездные (как я, на 60 поездок минимум) вообще не почувствуют ничего. А почувствуют одноразовые я-вынужден-сейчас-в-это-быдловое-метро-спуститься автопонтярщики - но им туда и дорога. Лондон так устроен, кстати. Разовая поездка по центру - 4.5 фунта. А с ойстер-кард другое всё. Хотя на фоне Москвы лондонское метро все равно говно с золотыми ценами, что с ойстером, что без.

Michael Minyazev

Во многих городах призывают отказаться от поездок в часы пик. Окленд в Новой Зеландии с 1.5 млн жителей завешан такими призывами со стороны Auckland Transport. Работодателей просят давать сотрудникам flexible working hours, чтобы они могли приезжать на работу позже, а в какие-то дни вообще работать из дома, чтобы разгрузить траффик.

Метрополитен слухи по поводу повышения тарифов не подтверждает, сообщает РБК:

В пресс-службе метрополитена РБК заявили, что не собираются вводить повышенную оплату за проезд в час пик. «Такая тема вообще не обсуждается. У нас нет сейчас никаких предпосылок или планов на тему повышения тарифов», — добавили в пресс-службе.

Но в целом неудивительно, что слова заместителя главы метрополитена вызвали такую бурю – от городского начальства москвичи давно ждут только плохого.

Ekaterina Shergova

<...> Хамское, наплевательское отношение городской власти к москвичам считывается теперь в любом жесте, в любой фразе.

Кроме того, веры им тоже нет. Они большие спецы пообещать и обмануть.

Пример того, как власти обманывают горожан, приводит в своем последнем репортаже "Московский активист": жильцы одного из домов, включенных в программу "реновации", на общем собрании проголосовали против сноса своего дома, однако его так и не исключили из программы – власти отказались признавать результаты собрания. Вместо него были засчитаны результаты сфальсифицированного собрания 2015 года.

Пока мы готовили эту статью, к нам десятками поступали сообщения от возмущенных москвичей: по всей Москве, в домах, жители которых проголосовали против сноса, мэрия через управы проводит псевдособрания собственников. Инициаторы из числа давно превратившихся в деструктивную секту "общественных советников" не стесняются ничего - ни угроз, ни лжи, ни фальсификаций. Выступая в качестве провокаторов, они цинично сталкивают людей лбами, провоцируют социальную напряженность, устраивают войны между ранее добрыми соседями.

В том, как мэрия руководит Москвой, не видно не только уважения к горожанам, но и простой логики: реновация увеличит плотность населения еще больше, что приведет к коллапсу и без того перегруженной транспортной системы, отмечают многие комментаторы.

Lana Tarba

Ну и кто скажет, как в эту логику укладывается строительство лишних метров по программе реновации? То есть еще два миллиона человек планируют подселить?

Кирилл Шулика

В Москве сначала ввели платные парковки и сказали ездить на общественном транспорте. Теперь ЛЕТОМ встал вопрос перегруженности метро, поэтому говорят, что в час пик лучше сидеть дома. Но в связи с реновацией скоро не будет и домов.

Это были новости столицы России.

Andrei Desnitsky

автомобилисты, воздержитесь

пешеходы, отнеситесь с пониманием

пассажиры, слейтесь и проржитесь

над великой реновацией Собянина