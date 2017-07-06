"Международная амнистия" критикует отношение ЕС к беженцам

2017 год станет самым фатальным годом для пересекающих Средиземное море беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, если Евросоюз кардинально не изменит свою нынешнюю политику, заявили эксперты правозащитной организации "Международная амнистия", проанализировав ситуацию, сложившуюся за последние два года.

Отчет "Беженцы на Средиземноморье: Европа повернулась к ним спиной" приурочен к встрече в Таллине министров стран ЕС, посвященная обсуждению дальнейшей миграционной политики Брюсселя. По мнению "Международной амнистии", судьба беженцев, сотни которых погибают в море или попадают в рабство в Ливии, является прямым результатом политики Европейского союза.

"Переложив на плечи НПО миссию по спасению терпящих бедствие в Средиземном море беженцев, ЕС снял себя ответственность за судьбу людей, бегущих от войн и конфликтов", говорит в интервью Радио Свобода Жан-Франсуа Дюбос, руководитель программы "Международной амнистии" по защите населения. По его словам, некоторые меры, принятые Европейским союзом за последний год, не только не улучшили, но существенно усугубили и без того тяжелую ситуацию: "Решение ЕС сократить участие в операциях по спасению утопающих привело к резкому росту уровня смертности на Средиземноморье, где с начала года погибли более двух тысяч человек. Это самый высокий показатель за последние годы. Второе решение ЕС, которое вызывает беспокойство и свидетельствует о цинизме его авторов, – ​ ​это усиление сотрудничества с Ливией в подготовке сотрудников ее береговой охраны для спасения беженцев в ливийских территориальных водах. Это решение, на наш взгляд, является неверным и крайне негативным. Не секрет, что многие сотрудники ливийской береговой охраны напрямую связаны с криминальными группировками, которые орудуют на территории этой страны, и которые подвергают беженцев пыткам и насилию, расправляясь с теми, кто не согласен на рабский труд".

Более того, по свидетельствам очевидцев, собранным "Международной амнистией", так называемые "спасатели" ливийской береговой охраны не только не оказывают помощь терпящим бедствие людям, но подвергают их жизнь еще большей опасности, применяя методы запугивания и насилия, продолжает Жан-Франсуа Дюбос, по словам которого, речь идет не об операциях по спасению утопающих, но о настоящей охоте за беженцами с целью предотвратить их продвижение к европейским берегам.

"Позиция ЕС идет вразрез с нормами международного морского права, согласно которым, спасенные в море люди должны быть переправлены в безопасное место. На сегодняшний день невозможно сказать, что Ливия является таким местом. Оказавшихся на ее территории людей, в лучшем случае, отправляют в тюрьму, а в худшем бросают погибать в пустыне", говорит Жан-Франсуа Дюбос, напоминая, что Ливия не ратифицировала международную конвенцию о статусе беженцев от 1951 года. Закрывая свои границы перед беженцами, блокируя их в странах, далеких от европейских правовых стандартов, ЕС по сути продолжает ту же политику, которую проводили многие государства Европы в период Второй мировой войны, считает он.

"Международная амнистия" призывает развитые страны за пределами европейского континента принять участие в оказании помощи людям, пытающимся спастись от войн и конфликтов, говорит Жан-Франсуа Дюбос: "Мы ни в коем случае не считаем, что Евросоюз должен в одиночку решать проблему миграции в мире. Для эффективного решения этой проблемы необходима международная мобилизация. Необходимо выработать более эффективную политику в плане размещения людей в лагерях беженцев в странах прибытия и последующей отправки их в более отдаленные развитые страны, где существуют механизмы предоставления необходимой помощи. Пока приходится констатировать отсутствие координации между развитыми государствами в данном вопросе, как и отсутствие готовности удаленных от средиземноморского региона государств принимать на своей территории беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. А ведь создание легальных путей миграции для людей из зон конфликта могло бы серьезно способствовать решению проблемы в целом.

Такие страны, как Россия, Канада, США фактически не принимают никакого участия в тех усилиях, которые предпринимаются для оказания помощи беженцам, говорит представитель "Международной амнистии". По его словам, нынешний миграционный кризис сопоставим лишь с ситуацией времен Второй мировой войны, и без скоординированной позиции мирового сообщества по данному вопросу найти выход из ситуации не представляется возможным.