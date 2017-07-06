В библиотеках Архангельской области изымают книги Пушкина

В библиотеках Архангельской области убирают с полок книги, изданные при поддержке Фонда Сороса. Эту информацию подтвердили Радио Свобода в одной из районных библиотек. По словам сотрудницы библиотеки, устное распоряжение из Министерства культуры Архангельской области поступило еще в июне.

"Сердце кровью обливаются, это же и русская классика, и зарубежная, отличные справочники – все эти книги отлично изданы и очень востребованы, – рассказывает работница библиотеки. – В список рекомендованных к изъятию попали Пушкин, Достоевский, Чехов, Толстой, очень много детской литературы, даже Корней Чуковский. К нам школьники приходят сейчас со списками литературы, рекомендованной к чтению на лето, а мы им их не выдаем".

По словам сотрудницы, изымаются все книги со штампами "Пушкинской библиотеки" института Открытое общество.

"Их массово привозили к нам в начале 2000-х, потом распределяли по всем библиотекам, где-то оказалось 50–80 экземпляров, где-то больше сотни. Это, конечно, полный абсурд: ну да, признали деятельность Фонда Сороса нежелательной в России, но при чем тут книги? Нам только сказали, что решение это идет сверху, и велели их убрать от греха подальше", – поясняет женщина, попросившая не указывать ее фамилию, потому что боится, что иначе она может остаться без работы.

В пресс-службе Министерства культуры Архангельской области Радио Свобода заявили, что об изъятии книг из библиотек слышат первый раз, пообещав ответить на письменный запрос. Ответ на запрос пока не поступил.

