Глава Белого дома заявил о поддержке стран "Инициативы трёх морей"

Президент США Дональд Трамп выступил в четверг в первой половине дня в Варшаве перед лидерами государств, участвующих в новом энергетическом проекте – "Инициативе трёх морей". Речь идёт о странах, омываемых Чёрным, Адриатическим и Балтийским морями. В проекте участвуют государства центральной и южной Европы, заинтересованные в ослаблении энергетической зависимости от поставок российских энергоносителей.

Трамп заявил, что США поддерживают новое начинание. По его словам, оно должно обеспечить участникам проекта "процветание и безопасность". США поддержали учреждение Бизнес-форума "Инициатывы трёх морей". Этот деловой форум позволит каждому государству-участнику инициативы создать передовую энергетику, подчеркнул Трамп.

"Инициатива трёх морей" включает, в частности, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию работающие над строительством газопровода, который пересечёт Европу с юга на север. У берегов Хорватии, на остове Крк, создаётся плавучий терминал для приёма танкеров со сжиженым газом.

Трамп особо подчеркнул, что его страна не намерена использовать энергоносители как средство политического давления на государства-участники "Инициативы трёх морей".