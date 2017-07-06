Меркель и Трамп провели переговоры в Гамбурге перед саммитом G20

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в преддверии открывающегося в пятницу в Гамбурге саммита стран "большой двадцатки" обсудили конфликт на востоке Украины, ситуацию в Северной Корее и на Ближнем Востоке и другие вопросы повестки дня саммита G20. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ в четверг, 6 июля. Встреча проходила в одном из гамбургских отелей и продолжалась около часа.

Во встрече Меркель и Трампа участвовали министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Переговоры президента США с канцлером ФРГ проводились в рамках подготовки к саммиту "большой двадцатки" G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, отметил представитель правительства в Берлине. Ангела Меркель в настоящее время председательствует в организации государств "большой двадцатки".

Завтра во второй половине дня Дональд Трамп и Владимир Путин, как ожидается, проведут переговоры в кулуарах саммита G20.