В Гамбурге запланирована встреча президентов США и России

Президент США Дональд Трамп должен в пятницу провести одну из самых важных встреч за шесть месяцев своего президентства - встречу один на один с президентом России Владимиром Путиным, чтобы остановить углубляющийся кризис в российско-американских отношениях. 7 июля Путин прибыл в Гамбург, где он должен встретиться с Трампом во второй половине дня в кулуарах саммита Группы 20 (G20). Днём ранее в Гамбург прибыл Трамп.

С момента своего вступления в должность в январе Трамп пытался найти общую точку зрения с Путиным по таким проблемам как непрекращающаяся война в Сирии; конфликт в Украине; компьютерные взломы и кибервойна; испытания баллистических ракет в Северной Корее; и борьба с терроризмом.

Трамп неоднократно призывал Москву к новому подходу, заявляя, что существует много сфер интересов, общих для США и России.

Но усилия Трампа омрачены многочисленными расследованиями в Конгрессе и криминальным расследованием ФБР в связи с предполагаемым вмешательством России в прошлогодние президентские выборы и относительно взаимодействия между сотрудниками Трампа и российскими официальными лицами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение Вашингтона сотрудничать в Сирии - это «шаг в правильном направлении», но необходима дополнительная информация о предложении США создать там «бесполетные зоны».В настоящее время Россия выдвигает план наряду с Ираном и Турцией по созданию четырех «зон деэскалации» в местах, где удары с воздуха будут прекращены.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 5 июля заявил, что Соединенные Штаты «готовы изучить возможность создания с Россией совместных механизмов обеспечения стабильности, в том числе бесполетных зон».

До настоящего времени Белый дом не провел никаких перемен в политике в отношении России, которую проводил предшественик Трампа, Барак Обама. Санкции, введенные в отношении России после аннексии Крыма в 2014 году, сохраняются, как и санкции, введенные Обамой в декабре ответ на выводы американской разведки о том, что Россия активно вмешивалась в избирательную кампанию 2016 года.