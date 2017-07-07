В Гамбурге лидеры стран "Большой двадцатки" начинают переговоры

В Гамбурге лидеры ведущих стран мира готовы к жестким переговорам с президентом США Дональдом Трампом по вопросам изменения климата и торговли в пятницу на саммите Группы 20 в Германии. Как отмечает Рейтер, саммитначинается в условиях угрозы акций протеста. Рейтер пишет, что встреча в портовом городе Гамбурге проходит в момент значительных сдвигов в глобальном геополитическом ландшафте, когда политика Трампа «Америка прежде всего» сближает Европу и Китай.

​Трамп впервые встретится с Владимиром Путиным в пятницу во второй половине дня. На саммите Трамп также проведет переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином и одной из тем обсуждения может стать желание Вашингтона усиливать давление на Пекин по сдерживанию Северной Кореи после того, как она испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

Хозяйка саммита, канцлер Германии Ангела Меркель, сталкивается со сложной задачей относительно того, как достичь консенсуса в отношении торговли, климата и миграции - все вопросы, которые стали более спорными с тех пор, как Трамп пришел в Белый дом полгода тому назад. Двустороняя встреча Трампа с Путиным должна состояться всего через 15 минут после начала обсуждения проблемы изменения климата, что может осложнить выработку соглашения, из которого Трамп намерен выйти.

В четверг вечером Меркель встретилась с Трампом в гостинице в Гамбурге в четверг вечером, чтобы попытаться преодолеть разногласия, которые посланники не смогли урегулировать в течение недель интенсивных переговоров. Перед началом встречи оба лидера обменялись рукопожатием и улыбнулись камерам, не продемонстрировав ни одной из напряженности, которая присутствовала во время их первых двух встреч, в Вашингтоне в марте и во время первой поездки Трампа в Европу в мае. После этого обычно осторожная Меркель заявила, что Соединенные Штаты больше не являются надежным партнером и призвали Европу взять свою судьбу в свои руки.