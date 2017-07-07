Избитого активиста штаба Навального выписали из больницы и везут в ОВД

Активиста Александра Туровского, который накануне получил травму головы при задержании полицией во время обыска в предвыборном штабе Навального в Москве, выписали из НИИ имени Склифосовского и везут в отделение полиции. Об этом сообщают в твиттере соратники оппозиционного политика. Затем, скорее всего, Туровского доставят в суд.

Об избиении активиста утром в четверг сообщили сторонники Навального. На опубликованных в социальных сетях фотографиях видны гематомы на лице активиста. Сообщается, что Туровский дежурил в штабе Навального, когда туда пришла с обыском полиция. Утверждается, что его избили и задержали. В больницу Туровского доставили из суда.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов опубликовал фотографию рапорта, поданного лейтенантом полиции, в котором говорится, что к Туровскому, который оказывал противодействие законным требованиям "были применены боевые приемы самбо". Сила была применена в соответствии с законом "О полиции", написал полицейский.



Как рассказали врачи в Институте скорой помощи имени Склифосовского, у Туровского диагностировано сотрясение мозга. Вчера вечером появились сообщения, что полицейские требовали выписать Туровского, оказывали на него давление и даже издевались. Однако руководство больницы отрицает это.