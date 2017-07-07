Владивосток: активист оштрафован за "оскорбление губернатора"

Суд во Владивостоке признал активиста Максима Чихунова виновным в оскорблении губернатора во время альтернативной демонстрации 1, на которой он нес плакат с его фотографией и подписью "Жулик. Едрос. Хаятт". Об этом сообщает интернет-портал VL.ru.

Чихунов был оштрафован на три тысячи рублей по статье "оскорбление, содержащееся в публичном выступлении". Активист намерен обжаловать решение суда.

На альтернативной демонстрации 1 мая во Владивостоке сторонники Алексея Навального и депутаты-коммунисты держали в руках плакаты с подписями "жулик" на изображениях разных политиков. После этого губернатор Приморского Края Владимир Миклушевский подал заявление в МВД с требованием наказать людей за "клеветнические плакаты" с его участием. Экспертиза не выявила клеветы в слове "жулик", поэтому на Чихунова завели административное дело об оскорблении.

