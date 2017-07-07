Гамбург: новые столкновения протестующих с полицией

В Гамбурге произошли новые столкновения между протестующими и полицией накануне открытия саммита "Большой двадцатки". Власти сообщают, что участники протестов напали на полицейский участок и подожгли полицейские машины.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил журналистам, что мировые лидеры не были "слепы или глухи" к беспорядкам на улицах Гамбурга.

Ранее стычки между полицией и демонстрантами привели к тому, что пострадали десятки полицейских и участников протестов. Гамбургская полиция 7 июля развернула водную пушку, чтобы остановить беспорядки после того, как нападению подвергся полицейский участок.

Некоторые протестующие скандировали: "Мы мирные, что вы?", когда полиция пыталась разогнать толпу и силой растаскивала демонстрантов. Полиция Германии заявила в твиттере, что "ведется операция против участников насилия", которые бросали зажигательные устройства и поджигали полицейские машины в районе Альтона в Гамбурге.

По сообщениям полиции, около 75 полицейских получили ранения во время столкновений поздно вечером 6 июля, причем трое из них нуждались в лечении в больницах. Полиция сказала, что пилоты полицейского вертолета получили ранения глаз, когда на них направили лазерные указки. Многие демонстранты также получили ранения, в то время как некоторые демонстранты нанесли хаос, размахивая баннерами и транспарантами, бросали бутылки, разбивали окна и поджигали автомобили.

Около 13 000 протестующих вышли на улицы 6 июля, в том числе около 1000 анархистов в масках. Полиция ожидает, что 100 тысяч протестующих отправятся в порт Гамбурга в выходные дни. Для обеспечения безопасности на саммите в Германии было размещено около 20 000 полицейских.