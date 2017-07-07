Она обманула Путина

Анура Садыкова живет в селе Равнец Тюменской области и уже около двадцати лет работает там почтальоном. 15 июня 2017 года ей удалось в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" пожаловаться президенту на свою низкую зарплату. Теперь Ануру Садыкову обвиняют чуть ли не в клевете и угрожают увольнением с работы, которая является практически единственным источником ее доходов.

Официальная заработная плата Ануры Садыковой, работающей неполную неделю, составляет 3 тысячи 600 рублей в месяц, к ней добавляются 300 рублей дополнительных выплат. Но в разговоре с Владимиром Путины Садыкова забыла упомянуть об этих небольших дополнительных деньгах, назвав лишь сумму своей официальной зарплаты. На обращение тюменского почтальона президент ответил, что "информацию надо перепроверить". Никаких других заявлений или действий со стороны Владимира Путина или других чиновников не последовало, однако у Садыковой начались проблемы: только лишь за то, что в разговоре с президентом она забыла учесть в своем доходе дополнительные 300 рублей, ее обвиняют в клевете и грозят увольнением.

Несложные расчеты показывают, что полная ставка работника почты в селе Равнец области составляет около 7 тысяч 200 рублей плюс 600 рублей дополнительных выплат. Для сравнения, до середины текущего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по Тюменской области был установлен на уровне 9 тысяч 950 рублей для внебюджетных организаций, 8 с половиной тысяч – для организаций, финансируемых из регионального и местного бюджетов и 7 с половиной тысяч рублей – для организаций, финансируемых из федерального бюджета. С 1 июля для первых двух категорий МРОТ остался без изменений, а для третьей был повышен на 300 рублей.

Раньше спасало подсобное хозяйство, но пришлось значительно сократить количество скота, так как стало не хватать денег на его содержание

Ануре Садыковой удалось обратить внимание президента на свою низкую зарплату в то время, как вокруг компании "Почта России" раскручивался скандал с выплатами многомиллионных бонусов ее топ-менеджерам. В частности, еще в 2014 году генеральный директор компании Дмитрий Страшнов получил таким образом более 95 миллионов рублей, но лишь в марте 2017 году по этому факту было возбуждено уголовное дело. В конце июня Страшнов был освобожден от занимаемой должности.

Анура Садыкова же при своей нынешней зарплате не знает, как выживать дальше – средств хватает только на оплату коммунальных услуг. Раньше спасало подсобное хозяйство, но ей пришлось значительно сократить количество скота, так как стало не хватать денег на его содержание. О том, как приходится выживать, Анура Садыкова рассказала Радио Свобода:

– Как вам в голову пришла идея написать письмо Владимиру Путину?

Tут и началось – начали звонить с работы, начальство районное, потом из управления, из Тюмени, начали звонить

– Ну как пришла идея… Все думала, думала – зарплаты не хватает, жить не на что, вот и решила: напишу ему смс-сообщение. Написала ему и вообще про это забыла. А тут прихожу на работу, была прямая линия, я ее слушала, естественно. Но не всю, потому что у меня были дела. На следующий день пришла на работу, а девчонки и говорят: "Вчера слушали Путина, и про почту говорили. Люди там звонили, писали, что так и так, зарплата маленькая…" Ну, сказали и сказали, ничего такого. А когда мне позвонили потом с телеканала, только тогда я узнала. Я каждый день новости не слушаю, но потом сказали, что это было в новостях, что вот из Тюменской области написала женщина, что зарплата такая-то и такая-то, и он сказал, что "будем разбираться".

– Получается, что о прозвучавшем ответе Путина на ваш вопрос вы узнали от журналистов?

– Да. Мне лично позвонили журналисты уже две недели спустя. "Вы писали?" – "Писала". – "Хотим взять интервью". Я сперва, конечно, отказывалась, сказала: "Нет! Это будет такая головная боль…" В принципе, так оно и оказалось в итоге – головная боль. Как только я согласилась, что дам журналистам интервью, и они уже приехали, тут и началось – начали звонить с работы, начальство районное, потом из управления, из Тюмени, начали звонить: "Почему вы даете без нашего согласия интервью?". Оказывается мне нужно, прежде чем согласиться на интервью, взять у них согласие.

– То есть они вам высказали претензии по этому поводу.

– Да, претензии высказывали! Претензии такие были, прямо вообще!

– А после этого вас не грозились уволить?

– Предлагали – по собственному желанию. Но я сказала: "Хорошо, я уволюсь, но придет кто-то другой на такую же зарплату!" Хорошо, что у меня уже дети выросли, а если человек пришел, и у него двое-трое детей, как он должен жить?

– Расскажите подробнее о своей семье.

– У меня небольшая семья – сын, жена его, двое детей у них. Нас пять человек.

– И как вам удается выживать на такую зарплату?

– Ну дети взрослые, сами работают, у них своя семья, свои расходы, у меня свои расходы. Я вот заплачу коммунальные услуги и сижу.

– Значит только на коммунальные услуги и хватает. Может вы иногда позволяется себе купить что-нибудь ещё?

– Только на коммунальные услуги и хватает, больше ни на что. Ни на одежду, ни на технику. Дому срочно нужен ремонт – обваливается пол, но приходится жить так.

– То есть никаких покупок вы практически не совершаете. Но я знаю, что у вас есть своё хозяйство, оно как-то помогает выживать?

Если не будем выращивать что-то в подсобном хозяйстве, вряд ли и выживем с такой зарплатой

– Да, не совершаю. А что я могу купить на такую зарплату? Да, хорошо еще, что свое хозяйство, свой огород выручает. И то хозяйства мы сейчас сильно много не держим, потому что корма тоже надо на что-то покупать. У нас когда-то были коровы: молоко, масло, все прочее. Но за это тоже надо платить, нужно корм купить, сено купить, за пасьбу, за обработку скота, за осеменение – тоже все платишь. Теперь нам туго стало коров держать, мы их ликвидировали, остались только овцы и куры. А овцы тоже кушать хотят. Огород у нас свой, сами все делаем, потому что, если не будем выращивать что-то в подсобном хозяйстве, вряд ли и выживем с такой зарплатой.

– А вы не думали сменить место работы? Почему не устроились на новое место?

– У нас в селе нет работы никакой! Благо, что почта еще держится, можно почтальоном работать. Два магазина – два продавца. На ферме столько-то коров – три доярки. Вот и вся работа, больше нет работы. Молодежь у нас ездит в город, за 20-30 километров. А нас в этом возрасте уже никто не работу не возьмет.

– А насколько тяжелый ваш труд, сколько времени вы тратите на свою работу?

– Я работаю так: понедельник, среда, пятница полный рабочий день. Я прихожу к 9 утра, и домой прихожу в 5 часов. Без обеда, без ничего.

– А чем вы конкретно занимаетесь?

Увольнять не увольняют, но и зарплату не поднимают

– Я разношу полностью пенсию, корреспонденцию, простые письма, заказные письма, счета коммунальные за свет, за газ. И вдобавок у нас еще нагрузка – сетевые услуги, это продажа товара.

– Как вы отреагировали на то, что вам ответил Путин? Думаю, вряд ли вас устроил его ответ: "надо проверить информацию, не может быть зарплата ниже уровня МРОТ".

– Ну, как ответил Путин… Он же не сказал ничего конкретно: увеличить зарплату или уменьшить. Сказал: "Будем разбираться. Не может быть такого, чтобы была такая зарплата". Вот и всё.

– И в итоге все-таки появились какие-то подвижки или вас только критикуют на работе за то, что вы написали это обращение?

– Подвижек пока никаких! Идет проверка везде и всюду, где можно. Теперь опять нормируют заново все, все проверяют, какой объем работы, сколько я хожу, куда хожу, что я делаю, что я ношу… Увольнять не увольняют, но и зарплату не поднимают, – рассказывает Анура Садыкова.

Радио Свобода обратилось к государственной компании "Почта России" с просьбой прокомментировать ситуацию с почтальоном из села Равнец Тюменской области, предоставить данные об уровне и выплатах заработных плат, а также о ситуации с трудоустройством. Вот какой письменный ответ мы получили от руководителя отделения "Почты России" по работе со СМИ Сергея Коляды:

В "Почте России" каждый год, несмотря на отсутствие государственных дотаций, происходит пересмотр и повышение зарплат

"В "Почте России" работает 350 тысяч человек, и темы, связанные с социальными гарантиями сотрудников, традиционно находятся в центре внимания руководства. Стоит отметить, что в отличие от большинства коммерческих компаний, в "Почте России" каждый год, несмотря на отсутствие государственных дотаций, происходит пересмотр и повышение зарплат основного производственного персонала.

За последние четыре года Почта России инвестировала в фонд оплаты труда сотрудникам более 20 миллиардов рублей, из них в 2016 году – 8,3 миллиарда рублей. В результате с 2013-го года средняя зарплата выросла на 25,4% с 16 700 до 20 900 рублей в месяц.

Согласно Коллективному договору ФГУП "Почта России", оплата и стимулирование труда работников производится на основании локальных нормативных актов предприятия, разработанных в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, утвержденных с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа и установленных для применения во всех филиалах/обособленных структурных подразделениях предприятия.

На сегодняшний день оплата труда почтальонов осуществляется на основании должностного оклада, установленного в соответствии со штатным расписанием, утвержденным соответствующим филиалом ФГУП "Почта России". При этом заработная плата включает в себя не только должностной оклад, но и прочие выплаты (премии, доплаты за оказание сетевых услуг, районный коэффициент и процентная надбавка в районах Крайнего Севера) в соответствии с локальными нормативными актами предприятия.

Учитывая невысокую загрузку, ряд отделений почтовой связи работают по сокращенному режиму обслуживания

ФГУП "Почта России" предоставляет услуги на территории всей страны, включая сельскую местность и труднодоступные районы. Штатная численность отделений почтовой связи филиалов предприятия устанавливается на основании расчета нормативной численности штата исходя из фактических объемных показателей, численности обслуживаемого населения, режима работы, нормативных затрат времени, необходимых для выполнения всех видов работ.

При расчете штатных единиц почтальонов учитывается работа внутри отделения почтовой связи, работа на доставочном участке, в том числе вручение корреспонденции, заказных и доплатных отправлений, денежных переводов, доставка пенсий и пособий, оказание сетевых услуг, а также другие виды работ согласно квалификационным характеристикам.

Учитывая невысокую загрузку, ряд отделений почтовой связи работают по сокращенному режиму обслуживания. Работники таких отделений почтовой связи (включая почтальонов) работают на дробных ставках, которые могут составлять от 0.2 до 0.8 шт. ед. (ставки). Оплата труда в данном случае производится в соответствии с ч. 2 ст. 93 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть пропорционально отработанному времени", – говорится в официальном ответе "Почты России".

Прокомментировать эту ситуацию Радио Свобода попросило и заместителя председателя совета НП "Юристы за трудовые права", юриста Центра социально-трудовых прав Сергея Саурина:

– Сергей, вот такой конкретный случай с которым человек обратился к Владимиру Путина. Есть ли у вас статистика, сколько таких зарплат, таких нарушений по стране, когда зарплаты ниже МРОТ?

Работодатели бывают всякие и по-всякому нарушают права работников.

– Здесь первый вопрос – может ли такое быть вообще? Такое быть может, это связано с тем, что работник работает неполное рабочее время. Минимальный размер оплаты труда – это размер заработной платы, которая выплачивается за полное рабочее время наименее оплачиваемым категориям работников. А если такая категория работников работает неполный день, а четыре часа в день, скажем, то можно получать и меньше, чем этот установленный федеральный МРОТ, то есть 7500. И если это половина рабочего времени, то может быть и так – три с небольши тысячи.

– То есть, я так понимаю, есть прецеденты, когда человек работает не на полставки, тем не менее, ему платят меньше установленного уровня МРОТ? Или у нас в стране такого нет?

– Даже если такое и бывает, то это довольно легко можно исправить, обратившись либо в Инспекцию труда, либо в суд. Такой системной проблемы, чтобы правоохранительные органы на это не реагировали, мне не известно. Работодатели бывают всякие и по-всякому нарушают права работников. Но чаще всего речь о том, что платят меньше МРОТ, идет в тех ситуациях, когда работник либо сам по каким-то причинам работает неполное рабочее время, либо (что тоже бывает), работодатель заставляет его подписать соглашение о переходе на неполное рабочее время.

– Как я понимаю, некоторые искусственно создают такую ситуацию.

– Да, такое бывает.

– А что делать в правовом смысле в этой ситуации?

– Режим работы, продолжительность рабочего времени – это одно из обязательных условий трудового договора, и если в трудовом договоре изначально стороны договорились о том, что работник работает полное рабочее время, то без согласия работника по общему правилу изменить это нельзя. Но есть статья 74 Трудового кодекса, которая предусматривает исключительную ситуацию – это наличие организационных или технологических изменений труда. Это могут быть самые разные изменения, это внедрение новых систем, технологий, еще что-то. Такого рода организационные изменения, внедрение новых систем могут стать причиной того, что работодатель, уведомив за два месяца работников об изменении условий трудового договора, по сути, в одностороннем порядке меняет режим работы. В этой ситуации такое возможно.

– Женщина, про которую мы говорили ранее, жалуется на то, что уровень ее обязанностей растет, она со временем делает больше, тем не менее, зарплата не поднимается. Что ей делать в такой ситуации?

Работодатель при этом ему доплачивает, и размер доплаты устанавливается в этом дополнительном соглашении

– Здесь, прежде всего, нужно обратить внимание на объем тех обязанностей, которые закреплены либо в трудовом договоре, либо в должностной инструкции, которая к этому трудовому договору должна прилагаться. Если в трудовом договоре ничего подробно не сказано, ни в должностной инструкции не понятно, какие обязанности работник должен выполнять, то ситуация довольно плохая. В случае возникновения любого спора или конфликта работнику нужно будет доказывать, о выполнении каких именно обязанностей он договаривался с работодателем. Вместе с тем, если есть документальное подтверждение перечня обязанностей, то в Трудовом кодексе есть статья о запрете требовать выполнение работы, не обусловленной трудовым договором. То есть работник, если ему поручают какую-то работу, на которую он изначально не подписывался, может отказаться ее выполнять, и работодатель не вправе будет каким-то образом его наказать, то есть снизить зарплату, наложить взыскание и так далее. Это первый момент.

Второй момент, если работник все-таки хочет выполнять такую работу, готов ее выполнять, то механизм оформления этого тоже существует. Можно подписать дополнительное соглашение к трудовому договору на, например, совмещение должностей, увеличение объема работы и так далее. Но работодатель при этом ему доплачивает, и размер доплаты устанавливается в этом дополнительном соглашении. Такое дополнительное соглашение обе стороны могут расторгнуть в упрощенном порядке в любой момент, уведомив не менее чем за тря дня другую сторону, – отметил Сергей Саурин.