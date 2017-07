Двадцать девятый выпуск программы "Музыка на Свободе" – с латинским акцентом и привкусом, послушаем танго. Рок-критик Артемий Троицкий считает, что эта музыка способна обрадовать и эмоционально захватить каждого. Для Свободы, кстати, тема не нова: еще во второй половине 1990-х годов ее разрабатывал пишущий по- русски итальянец, обозреватель, а впоследствии и директор Русской службы Марио Корти, уроженец Аргентины.

Естественно, родина танго – Аргентина; основоположник стиля Карлос Гардель и его сподвижники из портовых районов Буэнос-Айреса начала ХХ века, волна эмигрантов из Старого Света. И вот аргентинские итальянцы, смешавшись с испанцами, смешавшись с представителями других европейских стран и местными индейцами, создали удивительный, невероятно чувственный танец, который аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес однажды назвал "отлитой в форме танца нескончаемой борьбой и насилием между мужчинами и женщинами". Собственно, с основоположников танго мы и начнем.

Группа Otros Aires из Аргентины, весьма популярный коллектив, выпустивший свой пятый альбом под названием Perfect Tango, "Безупречное танго". Познакомлю вас с композицией Solo Esta Noche, "Только этой ночью", солисткой выступает Меган Кабир.

Совершенное танго по версии Otros Aires и Меган Кабир

И еще одна песня с этого же альбома, песня, которую некоторые из вас наверняка знают, поскольку она стала грандиозным хитом в начале 1980-х годов прошлого века в исполнении темнокожей певицы и актрисы Грейс Джонс. I've Seen That Face Before, "Я уже видела это лицо", или же Libertango, сочинение Астора Пьяццоллы, самого известного, наверное, композитора, работавшего в жанре танго. Пожалуй, это последний на моей памяти случай, когда танго возглавило все мировые чарты... Поет лидер группы Otros Aires Мигель Ди Женова, гитарист и вокалист этого ансамбля.

Продолжаем с Анибалем Бреско, аргентинским вокалистом, выпустившим альбом Solo Tango – "Только танго, и ничего кроме танго". Из этого альбома я выбрал еще одну композицию Астора Пьяццоллы – это отрывок из его знаменитой танго-оперы "Мария из Буэнос-Айреса" и называется Milonga Carrieguera. В Аргентине, когда говорят "танго", то имеют в виду именно танец, а песни в ритме танго называют "милонга".

Теперь перейдем к музыке танго из Европы. Давным-давно уже танец танго совершил обратное путешествие, триумфально вернувшись в Европу. Произошло это еще в 1920-е годы, в том числе и в России, точнее, в тогдашнем Советском Союзе. Танго было очень популярно, как в импортном исполнении Петра Лещенко и Оскара Строка, так и в интерпретации советских звезд эстрады Леонида Утесова и Вадима Козина. В частности, например, песня "Сердце, как хорошо, что ты такое" – это танго Карлоса Гарделя, слегка, совсем немножко измененное Исааком Дунаевским. Но мы не будем тут касаться русского танго, хотя и начнем со славян. Tori Tango – так называется группа из Словении, международная группа, в которую входят испанец и немец, но возглавляет ее словенский аккордеонист Юре Тори. Альбом For One Touch, "Ради одного прикосновения". Вот запись танго-концерта этой группы.

Следующая танго-группа – из Бельгии, называется Diab Quintet, лидер этой группы Джонатан Ди Некк тоже играет на аккордеоне и пишет всю музыку для своего квинтета. Ансамбль представляет популярное направление, которое можно определить как джазовое танго – с элементами свинга и импровизации. Альбом Diab Quintet называется Seagull Tango, "Танго чайки", и слушаем с него пьесу La No-Buleria del fantasma Azul.

И напоследок – интернациональное аргентино-швейцарское трио. Вокалистка из Аргентины Марцела Арройо, скрипач из Швейцарии Андреас Энглер и контрабасист Даниэль Шлаппи. Стиль эклектичный, сочетающий элементы танго, академической камерной музыки и джаза. Исполняют они опять же сочинение классика Астора Пьяццоллы, называется пьеса Preludio para el añ​o 3001, "Прелюдия для 3001 года". Собственно, и альбом группы тоже называется Tres mil uno, "3001".

​Не знаю, будет ли звучать танго в тридцать первом веке, но сейчас, в начале двадцать первого, как видите и слышите, при всей своей винтажности этот страстный танец чувствует себя прекрасно!

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 29):

1. The Divine Comedy (UK). Napoleon complex, LP Foreverland

2. Susanna (Norway). Burning Sea, LP Triangle

3. Otros Aires (Argentina). Solo esta noche, LP Perfect tango

4. Otros Aires (Argentina). I've Seen That Face before, LP LP Perfect tango

5. Anibal Bresco (Argentina). Milonga Carrieguera, LP Solo tango

6. Tori Tango (Slovenia). Habanera del puerto, LP For One Touch

7. Diab Quintet (Belgium). La no-buleria del fantasma azul, LP Seagull Tango

8. Marcella Arroyo/Andreas Engler/Daniel Schlappi (Argentina/Switzerland). Preludio para el año 3001, LP Tres mil uno

9. The Gentle Lurch (Gernany). Our Bodies Become the Ground, LP Workingman's Lurch

10. Ses (Spain). Sa a alma non me doe, LP Oponerse a extencion

11. Minimal Compact (Israel). Static Dancing, LP One Plus One by One