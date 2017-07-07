Умер социолог Алексей Гражданкин, замдиректора "Левада-центра"

Умер заместитель директора "Левада-центра" Алексей Гражданкин. Ему было 57 лет. Об этом сообщается на сайте социологической организации. По словам жены Алексея Гражданкина Натальи, он скончался после инфаркта. По предварительным данным, похороны состоятся во вторник, 11 июля.

Алексей Гражданкин был одним из создателей первого Всесоюзного центра изучения общественного мнения. В 2003 году все сотрудники ВЦИОМа, включая Гражданкина, уволились и перешли во вновь созданную организацию, получившую название "Левада-центр". "Без его знаний, умений и тонкого человеческого понимания Центр бы не достиг той научной и общественной репутации, которой он сейчас обладает", —отмечается в сообщении коллектива организации.

Алексей Гражданкин неоднократно выступал в эфире Радио Свобода.