Москвичам показали "комфорт-класс"

Москвичам (и в первую очередь, конечно, "главному москвичу", Сергею Собянину) наконец показали макеты квартир, в которые их предполагается расселять по программе "реновации". Соответствующие "шоу-румы", изображающие квартиры с отделкой комфорт-класса, открылись в одном из павильонов ВДНХ. И немедленно стали объектом критики и источником мемов.

Критику вызвала главным образом площадь новых квартир, а также особенности дизайна, который многие посчитали серым и невзрачным.

Х.Реновация

Окно-щель высотой 90 см и маломощный радиатор на трубах-ножках, растущих из ламината. В обрамлении тюля. Восторг.

Комната «умирающего у окна». Дизайнер с поставленной задачей справился.

Маргарита Иванова

Однушка ужас, Меньше номера в гостинице 3* . В такой квартире жить не возможно. только спать и на работу...​

​В телеграм-канале Х.Реновация даже провели голосование, что более пригодно для жилья - камера Брейвика, шоу-румы в IKEA или "реновационные" квартиры. Последние заняли почетное третье место. Правда, немало блогеров рапортует о новых квартирах весьма бодро!

kobeleff

Спросите у любого человека, живущего не в московской хрущевке, а, например, в пятиэтажке Кемерово или Читы, Чебоксар или Казани – согласились бы они на такой обмен? Я думаю, что однозначно да. И только часть вечно несогласных москвичей всё еще пытается нагнетать. Лично я, увидев эти квартиры, даже удивился – мне казалось все будет хуже.​

Есть одно но - далеко не все москвичи просили о таком "благодеянии".

Kari Guggenberger

Все-таки: спасибо шоу-руму. Посмотрев на это убожество, для себя прямо четко решила железобетонно: НЕ ПОЕДУ!! <...> Спасибо за наглядную агитацию, которая только четко подтвердило, ради чего я борюсь

Борьба за малоэтажные, комфортные для жизни дома продолжается.