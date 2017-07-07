США назначили Курта Волкера спецпредставителем по Украине

Государственный секретарь США назначил бывшего посла в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

Позже в пятницу старший советник главы госдепартамента Роберт Хэммонд проинформировал, что "Волкер будет координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта" на Украине.

По сведениям американских СМИ, идея учреждения нового поста спецпредставителя по Украине появилась в администрации Дональда Трампа весной. Сотрудники Госдепартамента подтверждали тогда, что вопрос обсуждается, но решение еще не принято. В Вашингтоне рассчитывают, что специальный посланник будет вести диалог об урегулировании на Украине с помощником президента России Владиславом Сурковым, как это делала в администрации Обамы замгоссекретаря Виктория Нуланд.

После выхода в отставку Курт Волкер занимал должность Исполнительного директора Института Маккейна за международное лидерство при университете Аризоны.