ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к России прекратить оккупацию Крыма

Парламентская ассамблея ОБСЕ на сессии в Минске в пятницу приняла резолюцию "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".

В документе, среди прочего, Россию призывают отменить решение о незаконной аннексии Автономной республики Крым и обеспечить беспрепятственное передвижение специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на полуострове. В резолюции утверждается, что "определенные районы Донецкой и Луганской областей" находятся под контролем "российских гибридных сил". Документ содержит призыв прекратить военные действия на Украине.

Российская делегация выступила против проекта резолюции, однако во время голосования осталась в меньшинстве.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы". По данным ООН, в Донбассе с начала конфликта погибли более трех тысяч гражданских лиц. Так же Москва отрицает аннексию Крыма и называет ее "воссоединением".

