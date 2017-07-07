В Крыму оштрафовали свидетеля обысков в Бахчисарае

Подконтрольный России суд в Бахчисарае оштрафовал на 150 тысяч рублей свидетеля обысков, которые прошли в домах крымско-татарских активистов. Об этом сообщает "Крым.Реалии", проект медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Эмиля Белялова обвинили в повторном участии в несанкционированном митинге. Речь идет о стихийной акции в поддержку активистов, в дома которых пришли полицейские. Накануне административный протокол также составили на брата Белялова Эмина.

Обыски в Бахчисарае прошли 12 мая, тогда были задержаны четыре человека. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической. Представители защиты называют действия российских силовых структур преследованием по религиозным и политическим мотивам.

Задержания крымско-татарских активистов начались вскоре после российской аннексии Крыма в 2014 году.