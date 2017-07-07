В Гамбурге началась первая встреча президентов США и России

В Гамбурге в кулуарах встречи Большой двадцатки состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Перед началом встречи Путин сделал короткое заявление о том, что ожидает позитивных результатов от разговора с президентом США. Трамп заявил, что рад встрече с Путиным и отметил, что это будет позитивное событие для двух стран и для всех.

На встрече также присутствуют госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее они провели переговоры друг с другом. Встреча началась с опозданием

от планировавшегося времени. Перед началом встречи лидеров "Большой двадцатки" Трамп и России Владимир Путин обменялись рукопожатиями и коротко поговорили с участием председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера.

Двусторонняя встреча один на один была запланирована на 30 минут, в ходе неё планировалось обсудить широкий круг тем, начиная с войны в Сирии, конфликта на Украине, до ядерной программы Северной Кореи и запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, а также вмешательства Москвы в предвыборную кампанию в США.

Кроме того, в повестке дня встречи обсуждение спора вокруг российской дипломатической собственности (посольских дач в штате Мэриленд), на которую были наложены санкции в декабре прошлого года администрацией президента Барака Обамы в ответ на вмешательство России в президентские выборы в 2016 году.