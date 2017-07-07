"Группа 20-и" призывает Трампа не выходить из соглашения по климату

Участники саммита "Группы 20-и" в Гамбурге призвали президента США Дональда Трампа не выходить из Парижского глобального соглашения по климату и поддержать соглашение по либерализации мировой торговли.

В соместном коммюнике Бразилия, Россия, Индия и Китай (стран БРИКС) призвали "Большую двадцатку" выступить за выполнение всех договорённостей по борбе с глобальным потеплением, несмотря на позицию Трампа.

Лидеры США, Японии и Южной Кореи осудили в совместном заявлении Северную Корею за "беспрецедентые" испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

В Гамбурге резко усилены меры безопасности - перекрыты все подходы к Конгресс-центру, где проходит саммит. Порядок охраняют порядка 20 тысяч полицейских.

Накануне десятки человек пострадали в столкновениях антиглобалистов с полицией.

Полиция ожидает, что 100 тысяч протестующих отправятся в порт Гамбурга в выходные дни.