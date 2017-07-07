Навальный опять на свободе. Что дальше?

Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток ареста. В Екатеринбурге, Казани и Туле прошли обыски в предвыборных штабах оппозиционного политика. В Петербурге усмотрели в агитационных кубах Навального оскорбление чувств верующих. Избитого полицией волонтера Александра Туровского забрали в суд из Института скорой помощи им. Склифосовского.

​Мои гости: президент фонда «Индем», бывший советник президента Ельцина, специалист по коррупции Георгий Сатаров, экс-депутат Госдумы, президент Института проблем развития либерализма Юлий Нисневич, по скайпу - один из основателей движения «Левый фронт», экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, экономист, руководитель программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан.

Ведущий - Мумин Шакиров





