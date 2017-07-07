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Новости

На юго-востоке Сирии все участники конфликта объявили о перемирии

Бои в Сирии

На юго-востоке Сирии достигнуто перемирие между всеми сторонами, участвующими в вооружённом конфликте.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского официального представителя, США, Россия, правительство Сирии и оппозиция договорились о прекращении огня.

Ожидается, что в ближайшее время о подробностях сообщит госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который выступит перед журналистами в Гамбурге, в кулуарах саммита "Большой двадцатки". Он и его российский коллега Сергей Лавров присутствовали на первой личной встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

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