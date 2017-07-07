Путин и Трамп обсудили Сирию, Украину, вмешательство России в выборы в США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили на первой своей личной встрече ситуацию в Сирии, на Украине, вопросы борьбы с терроризмом и киберпреступностью, ситуацию вокруг Северной Кореи.

По словам присутствовавших на переговорах главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, достигнута договоренность о создании двусторонней рабочей группы по развитию взаимодействия прежде всего в области кибербезопасности.

Лавров сообщил, что при обсуждении конфликта на востоке Украины Путин и Лавров исходили из необходимости соблюдать Минские соглашении о мирном урегулировании в этом регионе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, также присутствовавший на встрече, сообщил, что в самом начале Трамп выразил обеспокоенность американского народа в связи с российским вмешательством в президентские выборы в Америке в прошлом году. Путин, по словам госсекретаря, отверг причастность Москвы к подобным действиям.

Госсекретарь также рассказал, что США и России придерживаются различных взглядов на программу вооружений Северной Кореи. Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Москву, добиваясь от нее активизации усилий по сдерживанию Пхеньяна, подчеркнул Тиллерсон, отметив, что Россия имеет экономические связи с КНДР.

По словам американского госсекретаря, вопрос об американской системе ПРО лидеры не обсуждали.

Беседа, затянувшаяся более чем на два часа, проходила в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

