Амнистированы двое осуждённых по делу о крушении Falcon на аэродроме Внуково

Солнцевский суд Москвы амнистировал Владимира Леденёва и Владимира Мартыненко, осуждённых по делу о крушении в 2014 году самолёта Falcon в аэропорту Внуково, в результате которого погибли 4 человека, в том числе французский бизнесмен Кристоф де Маржери.

Суд постановил освободить их и снять с них судимость на основании постановления Госдумы об амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне.

Начальник инженерной службы аэропорта Леденёв был приговорён с трём с половиной годам лишения свободы, водитель снегоуборочной машины, врезавшейся во взлетавший самолёт, Мартыненко - к четырём.

По этому делу обвиняются ещё три человека - руководитель полётов Роман Дунаев, диспетчеры Надежда Архипова и Александр Круглов. Их дела суд вернул на доследование. В настоящее время все они находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, причиной аварии во Внуково 20 октября 2014 года стало отсутствие координации действий между диспетчерскими и аэродромными службами. Погибли 3 члена экипажа Falcon и глава французской нефтегазовой компании Total ("Тоталь") Кристоф де Маржери.