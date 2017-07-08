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Путин, Меркель и Макрон заявили о важности перемирия в Донбассе

Владимир Путин и Ангела Меркель на саммите G20 в Гамбурге

Президенты России, Франции и канцлер Германии встретились на саммите Большой двадцатки в Гамбурге. Главной темой переговоров Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель стала ситуация на востоке Украины. Немецкая сторона отметила, что лидеры подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил разочарование в связи "с пробуксовкой" минских договоренностей, однако подчеркнул, что у лидеров есть намерение продолжать работу в этом направлении.

Путин, Меркель и Макрон согласились в ближайшее время провести телефонный разговор в "нормандском" формате с участием президента Украины Петра Порошенко.

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