"Исламское государство" заявило об ответственности за нападение на Синае

Экстремисткая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за вчерашнее нападение на армейский передовой пост базирования на Синайском полуострове. Убиты 23 египетских солдата из 60-ти, несущих службу в гарнизоне.

Смертник на заминированном автомобиле подорвался у поста, находящегося юго-западнее пограничного города Рафах. В это время отряд джихадистов, на двадцати внедорожных автомобилях, интенсивно обстреливал египетские позиции. Таких кровопролитных нападений на Синайском полуострове не было в последние два года.

Атака на египетский гарнизон показала способность "Исламского государства" к активным действиям в то время, когда формирования джихадистов в Сирии и Ираке теряют позиции.

Правительство Египта годами ведёт борьбу с джихадистами на Синае. "Исламское государство" рассматривает полуостров как идеальное место для базирования и тренировок своих отрядов.