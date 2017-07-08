Самолёты США провели учебные рейды вблизи границ с КНДР

Два бомбардировщика военно-воздушных сил США провели учения с боевыми стрельбами в небе над территорией Южной Кореи, вблизи границы с Северной Кореей. Это стало демонстрацией силы США и их союзников – в ответ на проведённое на днях Пхеньяном испытание межконтинентальной баллистической ракеты, заявило южнокорейское командование.

Стратегичекие бомбардировщики B-1B, в сопровождении южнокорейских истребителей, иммиитировали нападение на позиции баллистических ракет условного противники. Отрабатывалось нанесение "точечных" воздушных ударов на подземные командные пункты.

В заявлении южнокорейского командования говорится, что каждый из двух бомбардировщиков сбросил на учебные цели по одной 900-килограммовой бомбе с лазерным наведением. Цели находились на расстоянии 80-ти километров южнее линии границы с Северной Кореей. Затем самолёты взяли обратный курс – на базу ВВС США на острове Гуам, откуда они вылетели для выполнения учебного задания.