В Италии задержан подозреваемый в нападении на Дом печати в Грозном

Полиция Италии задержала выходца из Чечни, подозреваемого в нападении на Дом печати в Грозном в декабре 2014 года. Тогда погибли 14 полицейских.

По версии следствия, после нападения в Грозном 38-летний Эли Бомбаталиев отправился воевать в Сирию на стороне джихадистов. Затем он переехал в Италию, но как долго он пробыл в стране – неизвестно. По данным полиции, в Италии Бомбаталиев занимался вербовкой в экстремистскую группировку "Кавказский эмират". Именно она взяла на себя ответственность за теракт в Грозном .

В конце 2014 года в Грозном был обстрелян пост дорожной полиции и захвачен Дом печати. После штурма здание сгорело. 11 нападавших были убиты в результате спецоперации.