Лидеры "Группы 20" договорились по вопросам климата и торговли

На саммите в Гамбурге лидеры "Большой двадцатки" достигли компромисса по вопросу о климате и мировой торговле.

Как заявила на итоговой пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, участники договорились об открытии рынков и борьбе с протекционизмом. Решено также поддержать скорейшее вступление в силу Парижского соглашения по климату - независимо от выхода из договора США.

Как передают агентства, эти решения закреплены в итоговом коммюнике.

В субботу участники форума проводили двусторонние переговоры.

Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Циньпином вновь призвал Китай продолжать оказывать "мирное давление" на Северную Корею, чтобы она заморозила свою ядерную и ракетную программы.

Ранее в субботу Дональд Трамп обещал выделить на гуманитарные программы 639 миллионов доллоров, более половины средств пойдёт на продовольственную помощь голодающим жителям Сомали, Южного Судана, Нигерии и Йемена. Об этом сообщил Reuters в кулуарах саммита "Группы 20-и" директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли. По его словам, мир переживает самый острый гуманитарный кризис со времён Второй мировой войны и обещанная США помощь оставит около трети всех потребностей агентства.

В "Большую двадцатку" входят 19 ведущих промышленно развитых и развивающихся стран, а также Евросоюз.